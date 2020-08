"Thúswurkjen de nije noarm; net allinne foar wurkjouwers, ek foar wurknimmers"

Der sitte neffens de foarsitter fan VNO-NCW Fryslân in protte foardielen oan it thúswurkjen. "Ik hear in hiel soad positive lûden fan minsken dy't it noflik fine dat se de reistiid kwyt binne", fertelt Galema. "No falt dat hjir yn Fryslân noch wol wat ta, mar yn de Rânestêd binne mear files. As je net krekt witte hoelang't je elke dei ûnderweis binne, dan is thúswurkjen in moai alternatyf."

Njonken dat tinkt Galema dat it ienfâldiger wurde kin om privee en wurk te kombinearjen. "Tink oan de opfang fan de bern, as se tusken de middei thús komme om te iten. Je moatte yn in model komme wat by je past."

Neidielen

Der kinne lykwols ek neidielen sitte oan it thúswurkjen. Wannear binne je krekt klear? En nimme je jûns noch in saaklik telefoantsje oan? As wurknimmers der yn elts gefal in pear dagen thús mei fierder wolle, dan moatte wurkjouwers ek mooglik meitsje dat it wurkjen thús op in ferantwurde wize kin, fynt Sjoerd Galema.