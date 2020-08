Waadsee-ûndersikers: wjirm mooglik grutte bedriging foar oesterpopulaasjes

Undersikers fan it NIOZ, it Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, hawwe in parasitêre wjirm oantroffen yn 'e Waadsee, dy't foar oesters hiel ferfelend is. Seis jier ferlyn wie der al in fermoeden fan it bestean fan de wjirm en dat is no befêstige troch ûndersyk.