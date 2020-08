Bereining fan sportkompleksen Eaststellingwerf tenei fia de kompjûter regele

It giet om de sportfjilden fan Easterwâlde, Appelskea, Donkerbroek en Haulerwyk. Earder waarden dizze fjilden ek wol spuite, mar dat diene frijwilligers oerdeis, wat in soad tiid yn beslach naam. Boppedat ferdampt it wetter oerdeis al gau wer.

De kompjûter regelet it no, yn 'e jûntiid of nachts. De automatyske bereiningsynstallaasje besparret de gemeente in soad wetter.