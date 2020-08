Al mear as 200 Friezen stjoere harren inisjatyf foar mear bioferskaat nei de provinsje

Oant 17 augustus kinne minsken noch ideeën ynlevere fia it ynfoljen fan in enkête. Dêrnei gean de partijen om 'e tafel om te sjen wêr it measte ferlet is fan it ferbetterjen fan it bioferskaat en wurdt der sjoen nei ferbinings tusken ferskate gebieten en inisjativen. De provinsje wol in oerkoepeljend werstelprogramma ûntwikkelje.