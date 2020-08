Aptekers sikehûs Nij Smellinghe meitsje sels hânalkohol

De aptekers fan sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten produsearje folop hânalkohol neffens eigen resept. Yntusken binne der al sa'n seistûzen flessen fan in heale liter makke. It inisjatyf is út need berne, omdat de hânalkohol by it útbrekken fan it coronavirus net te krijen wie. Boppedat is it fan in hege kwaliteit en dat is ek nedich yn in sikehûs. Bygelyks yn de operaasjekeamers.