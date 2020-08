Fernández tekenet kontrakt fan trije jier by SC Hearrenfean

Fernández (21) is in linker sintrale ferdigener. Hy hat twa wedstriden spile foar Oerûguay ûnder de 20. Hy hat net allinnich in Oerûguayaansk, mar ek in Italiaansk paspoart. Dêrtroch kostet er Hearrenfean minder jild, want spilers fan bûten de EU moatte in heger lean ha.

"Iedereen weet dat we op zoek waren naar een linker centrale verdediger", seit technysk manager Gerry Hamstra fan Hearrenfean. "Via ons netwerk zijn we bij Joaquin terechtgekomen. Hij is een sterke en voetballende verdediger die over de juiste agressie beschikt. We zijn blij dat hij ervoor gekozen heeft om bij ons zijn Europese avontuur aan te gaan."