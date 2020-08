TIP: Folgje de parsekonferinsje oer corona op radio, web en app

Omrop Fryslân stjoert tongersdeitejûn om 19.00 oere fia web en app live de parsekonferinsje fan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge út. Dêryn wurdt dúdlik hokker maatregels it kabinet nimme sil oangeande de oanpak fan it coronafirus. Ek is de parsekonferinsje te folgjen op de radio yn in ekstra lange edysje fan Weistra op Wei.