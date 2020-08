Simmerblog: Simmer yn It Heidenskip

It terrein fan de fierljepskâns fan It Heidenskip leit der prachtich by. Yn it betide sintsje wurdt der al folop sprong. Ien fan dy betide springers is ljepster Marrit van der Wal, hâldster fan it wrâldrekôr by de froulju. Ferline jier sprong se as earste frou oer de 18 meter en sette 18.19 meter op it boerd yn Burgum. "Dat wie in hiel bysûnder momint", laket se. "It wie myn comeback nei in blessuere en ik hie it totaal net ferwachte. Dan is dat echt geweldich om as earste oer de 18 meter te springen."

Om't it hjoed tropysk waarm wurde sil, hawwe ferskate ljeppers der foar keazen om moarnsbetiid alfêst te trainen. "Op dit stuit traine wy sûnder wetter, dus 'drûch traine' yn it sân", fertelt Marit. Mar sels moarns kin de sinne al in spulbrekker wêze. "Us skânsen binne sa boud dat wy jûns de sinne yn de rêch ha en de stok by wedstriden goed stean sjogge. Moarns sjogge wy dus tsjin de sinne yn, mar gelokkich is it hjoed wat bewolkt."

It fierljeppen libbet yn it doarp. Al fan jongs ôf oan binne de bern út it doarp op de skâns te finen. Dat jildt ek foar Marrit. "Us heit wie altyd in fanatyk ljepper. Ik wie hiel jong doe't ik foar it earst ljepte. Alle bern op de basisskoalle sieten op fierljeppen. Tsjintwurdich is dat oars, omdat It Heidenskip gjin eigen skoalle mear hat. Hieltyd mear ljeppers komme út doarpen yn de omjouwing. Mar de klup groeit noch altyd, it libbet echt yn dizze regio."

Just dat waarme gefoel sprekt Marrit oan yn de sport. "Dat famyljegefoel is geweldich. Dat libbet yn ús doarp, mar ek tusken de fierljepklups ûnderling. Dat fyn ik it allermoaiste. En fansels de sportive útdaging. Myn grutte doel is om ea noch ris 19 meter te springen!"