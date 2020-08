Dôfhûdige automobilist al 13 kear pakt foar riden sûnder rydbewiis

In 28-jierrige man út Gerkeskleaster is woansdei yn Ljouwert oanhâlden foar it riden sûnder rydbewiis. It wie al de fiifde kear sûnt maaie dat de man hjir foar oanhâlden waard. Yn totaal is de dôfhûdige automobilist hjir al 13 kear foar oan de kant set. Syn auto is om dy reden yn beslach naam.