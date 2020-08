Freulepartij siket noch ien partoer sadat de partij trochgean kin

De bedoeling is dat de Freulepartij dit jier gewoan trochgiet, mar hielendal wis is dat noch net. Tjeerd Dijkstra: "We gean der wol foar, alle ljochten stean op grien. Mar we wolle graach dat der noch ien partoer bykomt. Fandêr dat we ferienings no oproppe om har te melden."

Tagelyk mei fuotbal en follybal

De Freulepartij is gewoanwei op de earste of twadde woansdei fan augustus. Ofrûne woansdei hie de dei dus wêze moatten. Fanwegen it coronafirus is it dit jier útsteld nei sneon 19 septimber. Dijkstra: "Dat is ek de earste fuotbalsneon foar de jeugd, en it follybaljen begjint wer. Dus we wolle even hifkje om te sjen oft der genôch draachflak is."

Ferienings hoege har pas foar heal septimber oan te melden, mar dochs wol Dijkstra no alfêst graach witte wa't der meidogge. "It is in ynventarisaasje, it moat op tiid ynsichtlik wêze oft der genôch dielnimmers binne."