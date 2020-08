Skipbouwers hawwe grutte muoite om de holle boppe wetter te hâlden

Yn Nederlân krije 173 minsken by Damen Shipyards dien. In sneu berjocht, mar wol in logysk gefolch fan de coronakrisis fynt Kayenoord. "Je moet je werkorganisatie inrichten op de omzet die je verwacht. Deze afslanking is nodig. Het zwaartepunt van de ontslagen ligt in Roemenië, maar ook bij de afdeling engineering in Nederland vallen er ontslagen. De mensen die het betreft, zijn over het algemeen hoog opgeleide mensen met de nodige werkervaring. Je mag verwachten dat deze arbeidskrachten in de techniek hoog nodig zijn. Ik verwacht dat het perspectief goed is om een nieuwe baan te krijgen. Maar het blijft natuurlijk sneu."

Opdrachten drûchje op

Net allinnich Damen Shipyards sit yn swier waar. Oer de hiele wrâld ha skipsbouwers it dreech, sjocht Kraayenoord. "Corona heeft grote gevolgen voor de scheepsbouw. Denk bijvoorbeeld aan de cruiseschepen, die massaal voor anker liggen. Cruise-operators hebben hun opdrachten voor nieuwe schepen inmiddels afgezegd. Ook de offshore-sector wordt geraakt, nu de olie- en gasprijs laag ligt. Ook daar zie je dat het aantal opdrachten voor vervangende schepen langzaam opdroogt."

Grutte konkurrinsje

Ek foar de coronakrisis hie de skipsbousektor it al dreech, jout Kraayenoord ta. "Het is al jaren lastig, omdat er veel concurrentie is. De werven die er zijn, schrijven allemaal in op dezelfde opdrachten. Dat zorgt voor scherpe prijzen, waardoor je als scheepsbouwer zo efficiënt mogelijk moet werken. Corona is een katalysator voor veel bedrijven om te kijken of ze de organisatie anders in kunnen richten, zoals Damen nu dus doet."

Oprop oan de oerheid

Kraayenoord ropt de Nederlânske oerheid op om just no te ynvestearjen yn nije skippen foar bygelyks de marine. "Daarmee biedt je de Nederlandse scheepsbouw de komende vijf tot zes jaar perspectief om het gat dat corona heeft geslagen op te vullen. Daar moeten we met z'n allen een oplossing voor verzinnen en kan de Nederlandse overheid een sleutelfunctie in vervullen."