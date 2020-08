Petysje oerlange tsjin kap taksusbeam by Martinytsjerke yn Snits

Tsjin de Martinytsjerke moat in oanbou komme yn in ellipsfoarm. De klokketoer wurdt kantoarromte. It plan fan de Protestantske Gemeente Snits kostet goed 2,1 miljoen euro. De Suder- en Eastertsjerke wurde ôfstjitten en de Martinytsjerke moat de sintrumtsjerke wurde foar de tsjinsten. Neffens de yntsjinner 'rommelet' it bouplan oan alle kanten.

De taksusbeam (Taxus Baccata) stiet op de list fan de gemeente mei monumintale beammen. Boppedat is de taksus noch sûn, stelle de yntsjinners. It giet neffens harren om in byldbepalende, weardefolle beam. De taksus hat de namme 'Yfke' krigen.

"Het was een goed en fijn gesprek en we houden alle hoop voor het behoud van deze prachtige unieke en bovendien monumentale boom in hartje Sneek," sa skriuwt ien fan de yntsjinners,