Ysbrand Galama wint dik yn Gryptsjerk, krekt gjin skânsrekôr

Yn de finale stie wol Jarno Hoekstra fan Drylts, dy't yn de oergongsklasse ljept. Hy kaam yn de foarronde ta 18,83 meter, syn bêste ôfstân fan dit seizoen. Yn de finale koe er him net mear ferbetterje, hy krige twa kear in wiet pak.

Foar it earst gjin Van der Wal

By de froulju gong de winst foar it earst dit seizoen nei in oar as Marrit van der Wal. Sy bedarre yn de foarronde trije kear yn it wetter en sette gjin ôfstân del. Dêrfan profitearre Marije Reitsma fan Drylts. Mei 14,61, har bêste prestaasje dit jier, pakte se de winst. It twadde plak wie foar Femke Rispens (14,53) en Tessa Kramer (14,51) waard tredde.

Jeugd

By de junioaren sprong klassemintslieder Rutger Haanstra fan It Heidenskip it fierst. Mei 18,65 pakte er de oerwinning. Winsumer Minne Smit pakte mei 17,60 it twadde plak, foar Riemer Durk Krol fan Heech (17,27).

Ek by de jonges gong de winst nei de lieder yn it klassemint: Wisse Broekstra fan Tsjummearum pleatste him as twadde foar de finale, mar dêryn ferbettere er him behoarlik. Mei 17,38 bleau er Germ Terpstra (16,70) en Wytse Steensma (15,65) foar.

Broekstra ljepte mei in brutsen tean, dy't er nei alle gedachte moandei op de training oprûn hat: