Ljouwert yn de race foar 'European Capital of Innovation'

Ljouwert is ien fan de tolve stêden dy't yn de race is om de 'European Capital of Innovation 2020' te wurden. Dy titel wurdt troch de Europeeske Uny útjûn en is finansiere troch Horizon 2020, it ûndersyks- en ynnovaasjeprogramma fan de EU. Sa moatte stêden erkenning krije dy't publike útdagingen oanpakke om de libbens fan minsken te ferbetterjen. De haadpriis is 1 miljoen euro en de fiif runner-ups krije 100.000 euro.