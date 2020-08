Oerlêst fan reuzereadskonk yn Fryslân: "Sa'n eksoat smoart oare planten"

De reuzereadskonk groeit benammen de lêste jierren yn hiel Fryslân fluch. "De plant kin oer alle temperatueren en hat net sa'n soad wetter nedich," seit Geert Draaistra. Hy wurket by de gemeente Ljouwert as bestrider fan de plant. Woansdei is hy mei trije kollega's op it terrein by SV Sparta yn Warten te finen. It parkearplak sit fol mei reuzereadskonk.

Kraan nedich

"It iennige bestridingsmiddel is mei woartel en al derút helje," fertelt Draaistra wylst hy in plant út de grûn skuort. "Dêrom hawwe wy in kraan ynskeakele. Dy giet by de kanten del en hellet alles derút." De plant hat de namme duizendknoop omdat der allegearre lytse knopkes oan de woartels sitte. "Dy knopkes kinne wer in eigen plant begjinne en dat giet troch ta der in soad binne. Dus moatte wy no alles goed meinimme."