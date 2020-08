Sietske Galama oer de eksploazje yn Beiroet: "De rek was er al uit, maar dit is de genadeslag"

Se is no yn Nederlân, har man is yn Libanon. "Ik heb contact gehad met hem, het gaat goed met hem. Ook met familie en vrienden heb ik appcontact gehad." Har hûs is op 4 kilometer ôfstân fan de eksploazje. "Mijn man was op weg naar de bergen en was er 30 kilometer vandaan. Hij dacht dat het achter hem gebeurde, het was zo'n enorme klap."

Glês fljocht rûn

Har hûs stiet der noch, mei de ruten yntakt. "Ik heb ze altijd open, maar bij huizen van kennissen en vrienden zijn de ramen met kozijn en sponning en al naar binnen gedrukt, ze zijn compleet uit de pui gedrukt, deuren ook. Een paar vrienden hebben lichte snijwonden door rondvliegend glas. Mijn zwager moest lang wachten in het ziekenhuis, maar de dokters waren elkaar aan het hechten, want zij waren ook gewond."

Genadeslag

It lân hat it al dreech, mei de ekonomyske krisis en politike spanning. "De rek was er al uit. Zo'n 65 procent leeft al onder de armoedegrens. Maar door de financiële crisis en de corruptie zit al het spaargeld vast, het is virtueel. Ik heb spaargeld en kan ernaar kijken, maar kan het niet opvragen. Dus de rek was er al uit, maar dit is de genadeslag."

Hoe komt it mei it lân? "Wat ik van vrienden hoor, is dat ze moedeloos zijn. Ze zeggen: ik weet niet hoe ik hieruit moet komen." Ein augustus stiet pland dat se wer nei hûs giet foar har wurk. "Maar dat wordt vast uitgesteld. Mijn collega's zijn nu aan het helpen met schoonmaken, en eten en kleding brengen naar mensen."

Ek corona makket it noch lestiger. "We zaten in een lockdown, maar heb geen idee hoe nu verder. Ik heb heel wat bombardementen en aanslagen meegemaakt maar dit is het allerergste dat ik ooit heb gezien. Mijn man zei ook: hier komen we niet meer bovenop."