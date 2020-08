Jeugd yn Hylpen soarget foar oerlêst yn haven

"Dit wordt al meer dan 100 jaar gedaan", seit ien fan de jongeren yn Hylpen. "Ik vind het onzin dat we hier niet mogen springen vanaf de brug en de steiger. We doen een bommetje en hangen soms aan de boeien. Sommige toeristen lachen erom, soms worden ze boos, dat gebeurt niet heel vaak." Neffens him binne it de jongere bern dy't mei wetterballonnen goaie. Hy seit him tenei wol oan de regels te hâlden.

By de toeristen leveret it iene gedrach mear argewaasje op as it oare. "Ze moeten niet gaan irriteren, springen is prima, maar met waterballonnen gooien is niet leuk, daar kun je van schrikken." In oar begrypt ek wol dat de jeugd mei dit waar yn it wetter springt.