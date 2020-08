Simmerblog: Simmer yn Bûtenpost

Bûtenpost is ek it doarp fan de hynders. Gewoanwei hie op de earste woansdei yn augustus it Concours Hippique west. "Bûtenpost wie de ferbining tusken it suden en it noarden yn de kleastertiid en letter ek in belangrike postkoetsferbining tusken Ljouwert en Grins. Der kamen dus in soad hynders yn it doarp. Ien fan de rêstpunten wie herberch De Roskam. Dêr koenen de hynders wiksele wurde, want se koenen de 60 kilometer net yn ien kear rinne", fertelt Johan Kootstra.

Yn 1670 wie de earste hynstemerk, dat wie ek al op de earste woansdei yn augustus. "Minsken kamen oeral wei, it wie in hiele drokte, oer de hiele lingte fan de Foarstrjitte wie hannel."

Mei de komst fan de trekker en de meganisaasje kaam de klad wat yn de hynstehannel, doe betocht in klup minsken it konkoers hippyk. "As Pleatslik Belang woenen we dat ek ferbyldzje en ha we keunstner Hans Jouta frege in byld te meitsjen. It is in hynstesturt dy't út de grûn omheech komt mei oan de ein twa brimzen, de bynamme fan de Bûtenposters."