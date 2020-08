Goudpriis giet flink omheech en ynkeapbedriuwen meitsje oeroeren

It docht bliken dat belizzers troch alle ûnwissichheid yn de coronakrisis in feilige haven sykje om yn te ynvestearjen. Ek ekonomyske stimulearringsmaatregels en oprinnende spanningen tusken lannen meitsje dat der mear ynteresse is foar edelmetalen. De hegere prizen jilde net allinne foar goud, ek de sulverpriis hat yn jierren net sa heech west.

Dat is net allinne in wrâldwiid ferhaal, mar dat merke se ek op lytse skaal hjir yn de provinsje. By in soad Fryske ynkeapbedriuwen fan edelmetaal wurdt der langer trochwurke. By Feddema yn Drachten tinke se dat it op dit stuit wol 40 oant 50 persint drokker is as oars.

Skyhigh

"Minsken komme mei sieraden en munten", fertelt Tom Feddema. "De fraach nei goud en sulver komt út Azië wei. Se sjogge it as ynvestearring en as de fraach op de merk tanimt, geane de koersen omheech. Dy binne no skyhigh om it sa te sizzen."

It metaal wurdt ferwurke ta nije sieraden of wurdt brûkt yn de yndustry en as belizzing. "As minsken by ús komme, wol graach op ôfspaak, dan sjogge we yn de taksaasjekeamer nei it karaatgehalte fan it guod en yn oerlis wurdt de priis bepaald en krijt de klant it jild. We hiene ris in pake mei ien fan syn bernsbern. Hy woe der it leafst minimaal 250 euro foar hawwe, mar dat kaam út op 1485 euro. We meitsje moaie dingen mei." Ek moatte minsken twongen guod ynleverje, mar dat komt net folle foar.

It is neffens Feddema dreech om te sizzen oft de grins al berikt is. "De merk is ritich."