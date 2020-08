WIG spilet dizze simmer 'Toch!': lyts iepenloftspul yn Ryptsjerk

"We soenen twa oare foarstellingen spylje, mar dat koe fanwegen corona net trochgean, dus ha we dit betocht", fertelt Simone Monsma fan it selskip. "We ha sjoen oft we online wat dwaan koenen en úteinlik binne we hjir op útkaam: op it poadium stean fjouwer spilers. Se dogge dialogen fan ferneamde skriuwers as Albee, Pinter en Miller. Dy gean oer de leafde en de striid yn de leafde."

Nei in goede try-out mei de buorlju earder dizze wike binne se klear foar de premjêre. "Al is dat wol spannend fansels, mar it waar is goed, dus dat is posityf."

Op in jûn meie maksimaal 25 minsken by in foarstelling wêze. De taskôgers moatte 1,5 meter útinoar sitte: der is plak oan meardere kanten fan it poadium. Minsken moatte harren fan tefoaren oanmelde, in ticket keapje en in sûnenscheck dwaan. Sa moat de foarstelling feilich barre.

De foarstelling rint oant 28 augustus en is 12 kear op jûntiid te sjen yn Ryptsjerk.