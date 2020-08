Blide gasten op minimacamping yn Grinzer Pein: "We zijn één grote familie"

Op 1 july is is de camping iepengien. "We gaan niet meer naar 45 denk ik. Dat is wel heel hectisch. Nu is het veel rustiger, en de groepen zijn mooi bij elkaar. Er is veel meer saamhorigheid. Dat is wel weer het voordeel van deze coronatijd", fertelt eigener Appie Wijma.

Hy krijt allerhanne guod fan bedriuwen. "Maar we krijgen ook veel van particulieren. In sommige streken wordt een koffie-actie opgezet. Ik heb van een grote kaasfabriek in Noord-Holland vijf kazen gekregen. Brood en vlees krijgen we van de bakker en slager. Vandaag brengen er weer mensen ranja. We hebben ook een nieuw winkeltje: Appie Gein, alleen de prijs is fijn. Kleding, speelgoed, schoenen, alles wordt gebracht en kunnen mensen gratis uitzoeken. Vandaag alleen al zijn meer dan 25 grote tassen gebracht."

Goede sfear

It wie spannend oft de camping yn dizze coronatiid iepengean koe. "Ja, dat was spannend. We hadden al in ons achterhoofd dat we dicht zouden blijven. We waren daarom al bezig voor vorig jaar. Niet alles is af daarom, maar dat vinden de gasten heel begrijpelijk. Alles is open, wat er niet is doen we volgend jaar. De sfeer is hartstikke goed. Alles wat er staat is gekregen, vanuit liefde van mensen. Dan zit de sfeer er al in."

Ien grutte famylje

Ek de gasten op de camping binne te sprekken oer de sfear. "Het is hier heel gezellig. Je komt een beetje uit dezelfde situatie en kunt met elkaar meeleven en verhalen bij elkaar kwijt. Dat maakt het gewoon heel leuk." Se ûndernimme as gasten ek fan alles mei elkoar. "We gaan zo met z'n allen graffiti bekijken. Iedereen van de camping gaat mee, als één grote familie gaan we weg, met z'n allen." Se binne bliid dat de camping dochs iepengien is. "We zijn er dankbaar voor, anders hadden we helemaal geen plek om naartoe te gaan."