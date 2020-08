Sipke Hulshoff jier langer assistint-trainer by FC Volendam

Hulshoff hat yntusken aardich wat trainersûnderfining. Hy hat lang en yn ferskate funksjes, wêrûnder ynterim-haadtrainer en assistint-trainer, aktyf west by SC Cambuur. Dêrneist hat Hulshoff in ferline by FC Groningen, Red Bull Ghana, Al-Arabi en ferskate amateurklups.

Hulshoff giet kommend seizoen syn twadde ijer yn as assistint fan Jonk. De twa wurken earder gear by de UEFA Pro-oplieding.

"Ut it tuskentiidsk ferlingen fan myn kontrakt sprekt in soad wurdearring", stelt Hulshoff. "De gearwurking tusken Wim, my en de rest fan de stêf fielt as fertroud en goed. De ambysjes fan de klup sprekke my noch altyd enoarm oan."