Diskusje oer ferleegjen maksimale stroomopbringst fan sinneparken

"Dat komt benammen trochdat der grutte fermogens oanfrege wurde troch projektûntwikkelders en inisjatyfnimmers foar grutte sinneparken. Dy kinne wy net allegearre streekrjocht op ús netten oanslute." Wurde se wol oansletten op de netten fan Liander, dan bart dat op basis fan it maksimale fermogen dat oanfrege wurdt. Dat is 100 persint, en leit fêst yn in elektrisiteitsnet.

"De fraach is oft it wol sinfol is, as je benammen nei april en maaie sjogge dan hawwe je maksimale sinne en sjogge je sa'n út en troch in pykje oant de 100 persint. Mar oer it hiele trochsneed yn in jier komt it net in soad foar." It neidiel is neffens Kuipers dat je no in hiel swiere oansluting oanlizze, mar dat dizze oansluting no net op rendabele wize brûkt wurde. "Ferlykje it mei in snelwei fan fjouwer stroken. Dy fjouwer stroken hawwe je eins mar ien wike yn it jier nedich."

De wet feroare

By Liander fine se no dat de wet feroare wurde moat. "As je sjogge nei de enerzjytransysje moat der miskien wol mear aspekten oan de enerzjywet feroare wurde", seit Kuipers. Want in behearder mei net oan opslach dwaan, wylst it neffens Kuipers wol in mooglikheid is om de maatskiplike kosten omleech te krijen. "Wy binne fansels drok oan it lobbyen yn Den Haag om dat der troch te krijen", seit Kuipers.

Liander wol yn de takomst mear op de wynenerzjy ta. "Der is no in ferdieling fan 80 persint sinne en 20 persint wyn", seit Kuipers oer de enerzjyboarnen dy't brûkt wurde. "As je dy nei 50-50 ferhâlding krije kinne wurde de pykbelestingen op de netten al 20 persint leger." Dat soe Liander 400 miljoen euro besparje, seit Kuipers.