Soad sportklups wrakselje mei de oardelmeterregel

By fuotbalklup FC Burgum binne de trainingen wer begûn, mar de kantine en de klaaikeamers bliuwe foarearst ticht fanwege de oardelmeterregel. Dat wurdt aanst oars as de wedstriden úteinsette. Dan wurdt besocht om in alvetal oer twa klaaikeamers te ferdielen. Foar de coach kin dat wat ûnhannich wêze, omdat dy hinne en wer rinne moat, seit foarsitter Durk van der Woude in bytsje laitsjend.

Foar de measte binnensporten duorret it noch in pear wiken foar't de aktiviteiten wer losgeane. It basketbal, hânbal en follybal sitte noch yn de simmerstop, mar ek hjir sille de klaaikeamers en de kantine foar it grutste part op slot bliuwe. Beslúten hjiroer wurde de kommende wiken naam.

By yndividuele sporten as golf en tennis leit it wat makliker. Klaaikeamers wurde hjir wol brûkt, mar net mei mear as ien of twa spilers tagelyk, fertelt Age Bokma, manager en trainer op tennispark De Molen yn Ljouwert.