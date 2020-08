Swimmer slim ferwûne nei fal fan dûkplank yn Noardwâlde

By iepenloftswimbad De Dobbe yn Noardwâlde is tiisdeitemiddei in persoan swierferwûne rekke. De persoan is fan de dûkplank fallen en bedarre op de stiennen. In traumahelikopter, in ambulânse en de plysje binne nei it ûngelok op it plak kaam. It swimbad is ûntromme. It is net bekend hoe't it mei it slachoffer is, dy is nei it UMCG yn Grins brocht.