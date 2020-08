Ferdieling kultuerjid: 'Fryske produksjes moatte opbokse tsjin Rânestêd'

Dêr moat neffens him lykwols wol in nuansearring yn makke wurde. It Fonds Podiumkunsten hat nammentlik yn twa kategoryen jild te besteegjen. Oan de iene kant giet der in part nei festivals. "Daarin doen we het eigenlijk hartstikke goed." Sa krije Explore The North, Into The Great Wide Open, it Oranjewoud Festival en Welcome to The Village jild tawiisd.

Hurder wurkje oan kwaliteit

Oan de oare kant giet it jild nei produksjes. Meindert Talma en it Noordpool Orkest fisken dêryn beide achter it net. Opera Spanga krige wol wer jild tawiisd. Bootsma: "Daar doen we het heel slecht. Maar als je kijkt naar hoeveel Friese partijen hebben aangevraagd, waren dat er ook maar twee of drie. We moeten met z'n allen harder werken aan kwalitatieve producerende organisaties in Fryslân."