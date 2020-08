In útslaande brân hat op De Jouwer in wenhûs fan binnen folslein yn 'e jiske lein. Dat barde krekt foar fiven middeis yn in wenning oan De Scharcamp. Troch de brân ûntstiene der flinke reekwolken. De brânwacht is mei ferskate weinen útriden om it fjoer wer út te meitsjen. Dêrfoar hat de brânwacht in tal ruten ynslein.