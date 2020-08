Keatsferiening Jan Reitsma lit publyk har eigen 'kening' kieze

It keatspublyk fan de haadklassepartij yn Reduzum kin kommende snein harren eigen 'Publykskening' kieze. Op dizze wize wol Keatsferiening Jan Reitsma de keatsers útdage om it bêste út harsels te heljen. De priis giet nei de keatser dy't dy dei it publyk it meast fermakket.