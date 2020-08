In man op in scootmobyl is tiisdeitemiddei op de kop yn de feart rekke oan de Skoalleane yn Ureterp. Omstanners hawwe de man út it wetter helle mei in oprydplaat.

De helptsjinsten wiene ûnderweis, mar de brânwacht hoegde al net mear te kommen. Ambulânsepersoniel hat de man neisjoen. It is net wis oft de man nei it sikehûs moat.