Sportferienings wrakselje mei coronamaatregels no't nije seizoen foar de doar stiet

Fuotbalklup SC Berlikum makke earder al bekend dat se foarearst de kantine en de klaaikeamers ticht hâlde. De klup jout oan dat se net garandearje kinne dat spilers en teams genôch ôfstân hâlde kinne. It is net de iennige feriening dy't mei de hannen yn it hier sit. Fan fuotbal oant kuorbal en fan basketbal oant badminton: hoe moatte sportferienings de coronamaatregels garandearje as de trainingen en wedstriden wer úteinsette?

Ien fan de klups dy't al drok dwaande is mei de tariedings is fuotbalferiening FC Burgum. "Yn de basis hâlde wy ús oan de RIVM-maatregels", fertelt foarsitter Dirk van der Woude. "Wy dûse net en klaaie ús thús om. Ek foar taskôgers jildt dat der maksimaal 250 minsken op it terrein wêze meie. Elkenien wit dat. Wy kommunisearje dat sa goed mooglik en besykje dêr ek op te stjoeren."

Reade sifers

De earste oefenwedstriid stiet dit wykein op de aginda. Van der Woude: "As wy aanst úteinsette mei de oefenwedstriden, dan sille we de klaaikeamers wol brûke. Dan krijt ien team twa klaaikeamers. De kantine is itselde ferhaal, ek dêr sitte wy ek mei de oardelmetermaatregel. Wy meie 15 minsken yn de kantine ha. Dat is de realiteit. Wy ha ôfrûne healjier hast gjin ynkomsten hân. Dus dat sil ús wol wat reade sifers opsmite, bin ik bang."

Dochs hâldt Van der Woude de kop der foar. "Wy sjogge wat der yn de wrâld bart en hiene al wol it idee dat it noch lang net klear wêze soe. Dit sil it hiele seizoen de realiteit wêze. Wy meitsje ús noch gjin soargen. Wy rêde it wol op."