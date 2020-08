Fierljeppers yn Bûtenpost ferwûne troch stikken glês yn sânbêd

Om slimmer foar te kommen moatte de ljeppers foar eltse training en wedstryd earst it wetter ûnder de skâns skjinmeitsje. Dêr wurde buizen, buordjes mei Verboden Toegang en tegels útfiske. Om't de fierljepskâns iepenbier tagonklik is, is it dreech om it terrein ôf te sluten. De plysje surveillearret no wol faker, mar dat wurket net altyd. It pleatsen fan kamera's kin net fanwege de privacyregels.