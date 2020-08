Gemeentewurker rydt mei gersmeaner it wetter yn en soarget foar grutte opskuor

De brânwacht fan Kollum is tiisdeitemoarn yn aksje kaam foar in gersmeanmasjine dy't yn it wetter lei oan it Oostenstein yn it doarp. Kuierders dy't de hûn útlieten, seagen de gersmeanmasjine op 'e kop yn it wetter lizzen en warskôgen de helptsjinsten. Dy kamen manmachtich nei it plak fan it ûngelok.