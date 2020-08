Simmerblog: Simmer yn Hartwert

Hy waard 18 kear kampioen Frysk Damjen: damkening Teake Kooistra. Yn syn eftertún, mei it damboerd foar him, fertelt er: "Ik bin der úteinlik mei grut wurden. Ik bin in echte Hartwerter, en yn Hartwert waard fansels Frysk damme." Troch syn heit kaam ek Kooistra yn de kunde mei de swart-wite stientsjes. It bysûndere fan it Frysk damjen, leit er út, is dat jo ek horizontaal en fertikaal slaan meie.

Yn 1974 kaam Kooistra yn de kampioensklasse, mar it duorre oant 1986 foar't er kampioen waard. Dêrnei soe it him noch 17 kear slagje. Syn taktyk? "We kinne inoar troch en troch yn de kampioensklasse", seit de Hartwerter. "En it is de taktyk om dêr wat mei te boartsjen."