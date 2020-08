Ellen Fokkema (19) spilet as earste fuotbalster mei yn KNVB-manljuskompetysje

Fokkema mei fan takom seizoen meispylje mei it earste manljusteam fan vv Foarút yn Menaam. Dit team komt út yn de fjirde klasse. Nei oanlieding fan de resultaten fan de pilot sil de KNVB evaluearje oft it faker mooglik wurde makke kin om froulju mei de manlju meifuotbalje te litten. As dat sa is, moatte de regleminten oanpast wurde.

Fokkema spilet al sûnt har fiifde mei de jonges fan vv Foarút.