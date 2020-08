Proef met duurzame en chemievrije maisteelt in Joure en Doniaga

Het gaat om een samenwerking tussen de provincie Fryslân, het Europees Landbouwfonds, maisteeltbedrijf Nordic Maize Breeding en het Louis Bolk Instituut dat het onderzoek uitvoert. Griet Raaphorst van Nordic Maize Breeding is een van de deelnemers. "Doel is dat we niet langer het gras doodspuiten en ook het onkruid dat tussen het mais groeit, wordt niet doodgespoten. We gebruiken bovendien geen kunstmest. We kiezen liever voor alternatieven om te voorkomen dat er gras groeit tussen de maisplanten. Dat doen we bijvoorbeeld door een mengsel van boekweit, luzerne en phacelia tussen de maisplanten te laten groeien. Daarmee zorgen we voor biodiversiteit, het milieu en vragen we minder van de bodem."

Extra werk voor de boer

De proef is opgezet in 2019 en duurt twee jaar. Aan het einde van dit jaar moet het resulteren in een rapport. Bij de proef wordt niet alleen nagedacht over de natuur, maar ook wat slim is voor de boer. Wanneer een boer in mei de oogst van z'n land haalt, zou de grond daarna nog dienst kunnen doen als maisland. Dat levert de boer extra werk op, geeft Raaphorst toe. "Het gebruik van chemische middelen is gemakkelijker, maar we willen desondanks op zoek gaan naar alternatieven en mogelijk andere mechanisatiemiddelen. Het is nodig dat er alternatieve manieren van maisteelt worden ontwikkeld, want de ontwikkelingen volgen elkaar in sneltempo op."