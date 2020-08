Proef mei duorsume en gemy-frije maisteelt op De Jouwer en yn Dunegea

It giet om in gearwurking tusken de Provinsje Fryslân, it Europees Landbouwfonds, maisteeltbedriuw Nordic Maize Breeding en it Louis Bolk Instituut dat ûndersyk docht. Griet Raaphorst fan Nordic Maize Breeding is ien fan de dielnimmers. "Doel is dat wy net langer gers deaspuitsje en ek it ûnkrûd dat tusken it mais groeit, wurdt net deaspuite. Wy brûke boppedat gjin keunstdong. Wy kieze leaver foar alternativen om foar te kommen dat der bygelyks gers groeit tusken de mais. Dat dogge wy bygelyks troch in mingsel fan boekweit, luzerne en phacelia tusken it mais groeie te litten. Dêrmei soargje wy foar bioferskaat, it miljeu en hat de boaiem minder te lijen."

Ekstra wurk foar de boer

De proef is opset yn 2019 en duorret twa jier. Oan de ein fan dit jier moat it resultearje yn in rapport. By de proef wurdt net allinne neitocht oer de natuer, mar ek oer wat tûk is foar de boer. As in boer yn maaie it nôt fan it lân hellet, soe dat dêrnei wer brûkt wurde kinne as maislân. Dat smyt de boer ekstra wurk op, jout Raaphorst ta. "It brûken fan gemyske middels is makliker, mar wy wolle nettsjinsteande sykje nei alternativen en mooglik oare meganisaasjemiddels. It is nedich dat der alternative wizen fan maistylt ûntwikkele wurde, want de ûntwikkelingen gean yn raptempo troch."