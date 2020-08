Relaasjes sneuvelje massaal troch coronakrisis - drokte by mediators

"Ik heb de afgelopen weken heel wat nieuwe zaken op mijn bordje gekregen", fertelt Keijzer. "Waar het normaal rustig is in de vakantie, loopt het nu storm met mensen die uit elkaar willen." Dat is neffens Keijzer in direkt gefolch fan de coronakrisis. "Mensen komen er normaal pas tijdens de vakantie achter dat ze niet meer bij elkaar passen en besluiten om uit elkaar te gaan. Door de coronacrisis hebben veel mensen dat besluit vervroegd. Wat normaal na de vakantie gebeurt, gebeurt nu eerder."

Gjin útlaatkleppe

De coronakrisis is foar in soad stellen de druppel dy't de amer oerrinne lit. Dat is ek wol logysk, leit Keijzer út. "Mensen zitten continu bij elkaar op de lip, kinderen zijn plotseling thuis en onzekerheid over je baan levert stressvolle situaties op. Blijf dan maar eens in gesprek met elkaar." Boppedat hawwe minsken net langer de mooglikheid om harren problemen te bepraten mei in oar, omdat se de doar net út kinne. "Je hebt niet meer die uitlaatklep, geen sport, kroeg of collega's bij wie je je hart kunt uitstorten. Het leven is echt veranderd."

De knoop trochhakke

Foar de measte skiedings jildt lykwols dat it gjin halje-twawalje beslút is, fernimt Keijzer. "Vaak spelen mensen al jaren met het idee om uit elkaar te gaan, maar heeft het coronavirus dit proces versneld. Dit is het moment om de knoop definitief door te hakken. Ik verwacht dat het aantal echtscheidingsaanvragen nog flink zal stijgen in de herfst. Er is nu een stijging van 25 procent. Landelijk gezien zitten we op zo'n 30.000 scheidingen per jaar. Ik denk dat we dit jaar rekening moeten houden met 40.000 scheidingen. Dat is een flinke stijging."