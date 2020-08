Ferskate ynstellings fiskje achter net by ferdieling kultuerjild

Datselde jildt foar keunstner Meindert Talma. Dy hie in ton frege, mar krijt ek neat omdat it fûns twivels hat oer syn artistike kwaliteiten. "Dat is wol ferfelend om te lêzen. It is wol wat in tebeksetter", fertelt Talma. De parse en kritisy wiene de ôfrûne tiid positiver oer syn wurk as de beoardielers fan it fûns no.

Dochs lit Talma him de wurden fan de kommisje net te bot dwers sitte: "Ik ha wol genôch positive lûden heard. Dit is dan efkes fan in kommisje dy't jild ferdiele moat, dus ik nim it net persoanlik. Ik ha der net in soad oer te sizzen, útsein dat it spitich is."