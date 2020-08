Bios Drachten hat it noch altyd dreech, mar besikers komme wer

De coronamaatregels foar bioskopen waarden in skoft lyn ferromme. "Wy mochten yn earste ynstânsje al op 1 juny mei hiele beheinde maatregels iepen. We mochten mei 30 minsken yn de seal begjinne, mar dat wie hiel dreech", fertelt Sander Hakbijl, eigener fan De Bios yn Drachten. "Fan 1 july ôf is der wat ferromming kaam yn de maatregels en giet it wat better. Dat hat dermei te krijen dat it fakânsjetiid is en dat de bernefilms it goed dogge. Yn de moanne july hat it ek minder waar west, dus dan komme minsken dochs wol by ús telâne."

Releases útsteld

De coronakrisis is spikerhurd oankaam yn de sektor en bioskopen binne in soad ynkomsten misrûn de ôfrûne moannen. Hakbijl: "Foaral ek om't minsken in drompel oer moatte om wer te kommen." Wat ek meispilet, is dat de produksje fan in hiel soad films no stilleit en in hiel soad releases útsteld binne. "Salang't corona húshâldt yn Amearika binne se dêr hiel tebekhâldend mei it útjaan fan wrâldwide releases, lykas de nije James Bond-film. Dat is ek wol in probleem oan it wurden."

Konkurrinsje mei streamingstsjinsten

Wat ek net helpt, is de konkurrinsje mei streamingstsjinsten as Netflix. "Dêr hawwe we wol wat lêst fan hân. Mar it hat wol bliken dien dat it fertsjinmodel fan in film him dochs wol yn de bioskoopsektor sit", leit Hakbijl út. "Dus ik bin derfan oertsjûge dat, sadree't alles wer rjochting normaal giet, de releases wer op normale manier barre sille."

Coronaproof

De Bios is yntusken hielendal coronaproof makke. Sa is der ienrjochtingsferkear. "En minsken wurdt frege foarôf harren ticket te reservearjen. Dêrnei wurde se opfongen by de doar, dêr't in ticketautomaat stiet." Dy automaat berekkenet oan de hân fan it oantal minsken dat komt en oft sy by elkoar sitte meie, hoefolle minsken der maksimaal yn de seal sitte kinne. "It ticketsysteem hâldt rekken mei de oardel meter. Sa hast in fleksibele yndieling. Salang't elkenien him oan syn fêste stoelnûmer hâldt, is der neat oan de hân."