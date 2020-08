Utspraak yn koart pleit Ljouwerter City Train folget dizze wike

Der sitte wol skerms tusken de bankjes, mar dat fynt de Veiligheidsregio net genôch. Eigener Jelle de Visser fan City Train woe him dêr net by dellizze en spande dêrom in koart pleit oan. Foar him is it finansjeel net helber om op de helte fan de kapasiteit te riden.

De Veiligheidsregio smiet it foar de rjochter folslein op de oardelmeterregel. Dy ôfstân tusken de banken is krúsjaal sei advokaat De Groot. Allinnich yn skrinende gefallen kin dêr in útsûndering opmakke wurde, bygelyks by in begraffenis, mar in toeristetreintsje falt dêr net ûnder.

Boppedat is de Veiligheidsregio benaud dat by in útsûndering it hek fan de daam is. Dan krije de amtners it fierstente drok en is it net mear te oersjen seit de advokaat. Neffens de eigeners fan de trein is de Veiligheidsregio hjir just foar en is it frjemd dat der op goede grûnen gjin romte is foar útsûnderings op de oardelmeterregel. Ek de rjochter stelde de nedige fragen oer de stive hâlding fan de Veiligheidsregio.