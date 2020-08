Hynder-en-wein bedarret yn de sleat yn Sumar

De brânwachtlju besochten de hoppe út de sleat neist de Solcamastrjitte te lûken mei spierkrêft, mar doe't dat net slagge, waard de help fan in boer mei trekker ynskeakele. Mei feriene krêften slaggen se der úteinlik yn om it bist wer op it drûge te krijen.

Hoe't it koe dat de kombinaasje yn it wetter telâne kaam, is net dúdlik. It hynder en de persoanen op de wein rekken net ferwûne.