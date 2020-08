Al mear as 40 jier yn deselde hierwenning: "Us hiele skiednis leit hjir"

Cadillac

In grutte blauwe Cadillac komt de Verkerckstrjitte yn Surhústerfean binnen riden. De Cadillac is fersierd mei reade ballonnen en út de kofferbak stekke sinneblommen. "Dy binne foar ús hierders", seit direkteur Emmy Elgersma fan de wenningbou. "Dy wolle we no yn it sintsje sette. Se witte ek net dat we komme, dus hooplik is de ferrassing grut."

Famylje Zwart

De earste famylje dy't de Cadillac foar de doar kriget, is de famylje Zwart. Sy wenje al hast 50 jier yn de strjitte. "De bern binne hjir hikke en tein", seit Niek Zwart. Hy en syn frou Trijntje binne fol emoasjes troch alle besite.

Wurknimmers fan de wenningbou binne yn klean út de jierren '80 klaaid. Sy komme yn in Elvis-kostúm de Cadillac út. "Dit hiene we echt net ferwachte", seit Trijntje Zwart. "We moatte ek in fragelist ynfolje mei ús hichtepunten yn de tiid dat we hjir wenje. Ik moat noch efkes sykje, want it binne der tefolle om op te neamen."