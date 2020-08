"Cambuur moat mar net winne fan FC Emmen"

"We sieten toch in bytsje te sjen nei non-fuotbal. Je sjogge je der wiken lang nei út, mar it wie wol in anty-klimaks." Roelof de Vries is kritysk oer it spul fan Hearrenfean, mar set dêr ek wol wat kanttekens by.

"Ik tink dat we dêr ek noch net altyd kritysk op wêze meie." Hearrenfean spile mei in soad jonge spilers, ûnder wa Arjen van der Heide (18) en Timo Zaal (16). "Van der Heide kin goed fuotbalje, dat kinst sjen. Al fûn ik dat hy dizze wedstriid te min sjen liet. Timo Zaal foel my wol posityf op. Ik ha him sels net live spyljen sjoen, mar de rush nei foaren dy't hy hat docht my tinken oan Franz Beckenbauer. Hy pakt samar efkes 30/40 meter en boppedat hat hy in goeie pass."

Mei de komst fan Joaquin Fernandez letter dizze wike, liket Hearrenfean de seleksje wat de ferdigening oanbelanget rûn te hawwen. De Vries: "Mar ik fyn it noch wol wat meager. Hast Dresevic en dan hoopje ik mar dat dizze Fernandez goed is, mar mei Timo Zaal en miskien in Stefan Westra der allinnich noch mar efter, fyn ik dat wol meager."