DNA-ûndersyk op dea kealtsje: net deabiten troch wolf, mar troch foks

It is ek ûndúdlik oft it keal dea wie doe't it smiten wie troch de ko of dat it noch libbe hat. It bist wie oanfretten en dy spoaren lykje it measte op dy fan in foks. It keal is boppedat lizzen bleaun yn de greide, wylst in wolf syn proai faak fuortsleept.

Der binne ek gjin spoaren lykas hier fan in wolf fûn. De ûndersikers geane der dêrom fanút dat it in foks west hat dy't it kealtsje oanfretten hat.