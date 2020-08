Mei de kat nei de dokter? Omride docht fertuten

Gjin transparânsje

Dizze grutte ferskillen en it ûntbrekken fan transparânsje brocht Edwin Paardekooper op it idee om dierenartskiezen.nl op te rjochtsjen. Hy fernuvere him deroer dat de tariven sa ferskillend wiene, mar ek oer it feit dat freonen harren dêr net bewust fan wiene. "De dierenartsenmarkt helemaal vrij, dat is altijd al zo geweest. Elke arts mag zijn eigen tarief kiezen." Paardekooper is dêr ek hielendal net op tsjin, mar in soad minsken witte it gewoanwei net. "Mensen moeten kunnen kiezen", fynt hy.

Foar syn wurk bout Paardekooper ferlikingswebsiden, bygelyks foar de Consumentenbond. Van dierenartskiezen.nl kin hy net libje, mar hy wie posityf ferrast oer de besikerstallen.