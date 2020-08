GrienLinks yn Opsterlân hat noed oer rubberkerrels op keunstgersfjilden

De fraksje fan GrienLinks-OpsterLanders yn de gemeente Opsterlân makket him noch altyd soargen oer it brûken fan rubberkerrels op keunstgersfjilden. De fraksje hie in pear wiken lyn fragen steld oer de kwestje en krige doe te hearren dat der ûndersyk nei dien wurdt, bygelyks nei hoe skealik it guod is foar it miljeu.