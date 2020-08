Simmerblog: Simmer yn Earnewâld

It groeiende tal toeristen soarget foar parkearproblemen yn it doarp. "We zijn van een watersportdorp naar meer landtoerisme gegaan", seit Nico Tilstra, foarsitter fan Doarpsbelang. "Tien jaar geleden is het dorp opgeknapt, de waterkant is vernieuwd en er is een parkeerplaats aangelegd in de centrum van het dorp. Maar mensen komen nu meer met de auto, ze willen hier een boot huren of komen met de auto met de fiets achterop." Benammen op de boattrailerhelling is it krap, "dat is soms vechten om een plekje".

De gemeente ken it probleem. "Ze zien dat het vastloopt, mensen komen hier en rijden rond en vinden geen plek, zetten de auto op een plek waar het niet kan of vertrekken weer. Ook voor de inwoners is het lastig, als je de auto verzet, ben je je plekje kwijt."

In oplossing is lestich om't it doarp oan de Alde Feanen leit, der is eins gjin romte. "We blijven zoeken, want het gaat niet alleen om een paar weken in de zomer. Het loopt elke keer vast bij mooi weer, dan staan er 50 trailers langs de weg en half op het fietspad."