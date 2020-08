Dylan Drent wint allinnich mar: "Het klikt vanaf minuut 1"

De Harnzer foarmet dit jier in partoer mei Hendrik Kootstra en Marten Bergsma. Dy lêste nimt dit seizoen it plak yn fan Bauke Triemstra as opslagger. "Het klikt eigenlijk vanaf minuut 1", seit Drent. "We hebben vorig jaar al veel met elkaar gekaatst in partijen met doorelkaarloten. Toen dachten we: hier moeten we misschien werk van maken."

Drent en Kootstra keatse al in pear jier yn itselde partoer en Drent ken Bergsma noch fan in pear jier lyn, doe't se ek alris mei elkoar yn in partoer sieten. No ha se elkoar dus wer fûn.