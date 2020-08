Amerikaanske ambassadeur yn Fryslân: Nederlânske corona-oanpak is foarbyld

"Wy koene dit jier net de Fytsalvestêdetocht dwaan", seit Hoekstra. "Dus ha wy betocht dat wy hiel Nederlân sjen wolle: tolve provinsjes yn sân dagen. It giet derom, om eltse dei wat mear te learen oer Nederlân." En op de fyts is bêst feilich, want dan is it maklik om oardel meter ôfstân te hâlden, neffens Hoekstra.

Op de fraach oft syn lân noch wat leare kin fan de oanpak hjir en yn Europa, seit er: "Je moatte goed witte dat wy dit in Amearika op fyftich ferskate wizen oanpakt hawwe. Alle steaten hawwe harren eigen plannen. Ik fyn dat it Nederlânske regear it behoarlik goed oanpakt hat. Ik moedigje in soad fan ús steaten oan om te sjen nei hoe't Nederlân it dien hat. Dêrby hat it behoarlik goede resultaten behelle."

"Koningskrab kaviaar"

Nei't de ambassadeur, dy't de Alvestêdetocht fjouwer kear fytst hat, yn Wolvegea oankaam, trof er dêr kommissaris fan de Kening Arno Brok yn it restaurant fan Jan Smink, dy't dêr apart de doaren foar iepen dien hie. Nei de kofje en tee mei oranjekoeke is dy gearkomst kulinêr ôfsletten mei in glês sjampanje. Smink: "We hebben een mooie amuse gemaakt met koningskrab kaviaar, ingemaakte komkommer en saffraan."