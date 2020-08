FIDEO: 47-jierrige Chris Wassenaar werom yn de haadklasse

Yn de earste omloop moasten Wassenaar-en-dy tsjin Auke Boomsma, Gabe-Jan van Popta en Laas Pieter van Straten. Oant 2-2 gong it lykop, mar doe rekke Hendrik Jan van der Velde blessearre oan 'e rêch. "Dan misse je dy tredde maat wol", seit Pieter Jan Leijenaar. Se gongen der úteinlik mei 5-2 en 6-2 ôf.

Gjin punten derby foar Wassenaar dus, dy't op 699 hingjen bliuwt. Dochs fûn er it moai om wer op it heechste nivo mei te dwaan. Sjogge we dat noch faker? "Ik bin net benaud", laket er. "It is mar krekt wat je dêrfoar keatst ha oan bygelyks ledepartijen. Je moatte in bytsje ritme ha. Hjoed wie it krekt net goed genôch."